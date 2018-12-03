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Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Стало известно расписание матчей сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат Европы 2020 года.

Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу в квалификации к Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019 года.

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В группу В кроме сине-желтых попали еще четыре команды: Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

Календарь отбора к Евро-202 группы В:

  • 1 тур: 22.03.2019, Португалия – Украина
  • 2 тур: 25.03.2019, Люксембург – Украина
  • 3 тур: 7.06.2019, Украина – Сербия
  • 4 тур: 10.06.2019, Украина – Люксембург
  • 5 тур: 7.09.2019, Литва – Украина
  • 6 тур: 11.10.2019, Украина – Литва
  • 7 тур: 14.10.2019, Украина – Португалия
  • 8 тур: 17.11.2019 Сербия – Украина

Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря 2019 года.

Напомним, 2 декабря в Дублине состоялась жеребьевка отбора к Евро-2020, согласно которому Украина попала в группу В.

Фото: Dan Istitene/Getty Images.

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