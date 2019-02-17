PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Как набрать мышечную массу: ТОП-5 советов/

Как набрать мышечную массу: ТОП-5 советов

Факты собрали 5 полезных советов того, как быстро и эффективно набрать мышечную массу.

Как набрать мышечную массу: ТОП-5 советов

Если вы худощавого телосложения и набор мышечной массы задача тяжелая, то необходимо в сутки съедать минимум 2 грамма белков на килограмм массы тела.

Больше количество белков, которые помогут набрать мышечную массу содержится в твороге (жирность не более 3%. – Ред.) и в яйцах, которых нужно съедать от 3 до 10 штук в день (2-3 желтка, остальное белки. – Ред.).

Факты ICTV собрали 5 полезных советов того, как эффективно нарастить мышечную массу.

Силовая работа с увеличением нагруженности

Если регулярно и равномерно увеличивать нагрузки на мышцы, то они будут увеличиваться. Человеческое тело быстро привыкает к нагрузкам, поэтому их нужно увеличивать с каждым разом, но делать это необходимо постепенно.

Правильное питание

Мышцы любят много пищи, потому что регулярные физические нагрузки разрушают мышечные волокна, после проходит их замена и новый рост. Главным ингредиентом выступает белок. Он содержится в продуктах с большим количеством протеина:

  • в курином мясе
  • яйцах
  • стейке
  • сырах (творог)
  • морепродуктах и рыбе (лосось, тунец, креветки)
  • орешках
  • семечках

Альтернативным вариантом служит порошок чистого белка.

 

Водный баланс

Обязательно следите за своим водным балансом  – минимум 12 полных стаканов жидкости в день. Зимой количество воды уменьшается, а летом увеличивает. Также налегайте на протеиновые коктейли.

Полноценный сон

Чтобы мышечная масса росла быстро и правильно, для этого нужно не только качаться, но и высыпаться. В таком случае:

  • в глубоком сне происходит максимальный выброс гормонов роста
  • замедление обмена веществ приводит к росту мышечной ткани
  • поток крови в мышцы становится сильнее

Минимум кардиотренировок

Кардиоупражнения – это маст хэв для тех, кто хочет сжечь жиры. Их следует выполнять только после основных занятий и в течение максимум 20 минут.

Если будете слишком активно заниматься кардиотренировками, то начнут производиться катаболические гормоны, провоцирующие разрушения мышечных тканей.

Читайте: Популярное физическое упражнение признали опасным

Ранее Факты ICTV рассказывали, как выбрать спортзал и тренера.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Холодок на расстоянии! Милевский рассказал об общении с гомосексуалистами
Рома — Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018/2019
Манчестер Юнайтед — ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018/2019
Дети могут оказаться на улице! В Николаеве остановили ремонт спортивных объектов
Пожар на тренировочной базе Фламенго, много погибших
Сборная Украины теряет Ярмоленко до конца сезона
Горнолыжница из США разогналась до 100 км/ч и вылетела с трассы
Впервые в истории! Украина завоевала медаль на чемпионате мира по сноубордингу
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка