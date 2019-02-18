Экс-игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем опыте в общения с гомосексуалистами.

Экс-игрок киевского Динамо, а ныне Динамо Брест Артем Милевский рассказал о своем отношении к гомосексуалистам.

Об этом он признался в интервью каналу Бомбардир в YouTube.

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По мнению Милевского, гомосексуалисты отличаются от гетеросексуалов.

— Нормально ли я отношусь к геям? Так себе, не очень. Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями в компаниях. Они какие-то другие люди. Как-то чувствуется это все. Холодок на расстоянии.

На вопрос пересекался ли он с гомосексуалистами в футболе ответил, что в футболе не встречал, но и свечу никто не держал. Хотя отметил, что некоторых партнеров из бывших команд подозревали в нетрадиционной ориентации.

Напомним, в январе 2019 года Артем Милевский подписал контракт со своим бывшим клубом Динамо-Брест до 2020 года.

Фото: timi1010.