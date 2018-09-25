Хоккеистки сборных США и Канады поженились

Олимпийская чемпионка по хоккею Меган Дагган вышла замуж за трехкратную чемпионку Олимпийских игр из Канады Джиллиан Эппс.

Капитан женской сборной США по хоккею 31-летняя Меган Дагган узаконила отношения с 34-летней хоккеисткой из Канады Джиллиан Эппс.

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Церемония прошла на Willian Allen Farm в городе Паунал, штате Мэн, США.

— Самый невероятный день всей моей жизни, – написала Дагган в Twitter.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.

Обе спортсменки являются чемпионками Олимпийских игр. У Меган две серебряные олимпийские медали после поражения в финале Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В обоих финалах она уступила Канаде с Эппс в составе. Дагган стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. В Джиллиан 3 золотые медали Игр – из Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В 2015-м она закончила карьеру в национальной команде.

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Фото: Meghan Duggan