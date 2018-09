Хоккеистки сборных США и Канады поженились

Капитан женской сборной США по хоккею 31-летняя Меган Дагган узаконила отношения с 34-летней хоккеисткой из Канады Джиллиан Эппс.

Читайте: Украинский гимнастке сделали предложение на матче НБА

Церемония прошла на Willian Allen Farm в городе Паунал, штате Мэн, США.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj

— Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.