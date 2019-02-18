Екс-гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про свій досвід спілкування з гомосексуалістами.

Екс-гравець київського Динамо, а нині Динамо Брест Артем Мілевський розповів про своє ставлення до гомосексуалістів.

Про це він зізнався в інтерв’ю каналу Бомбардир у YouTube.

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На думку Мілевського, гомосексуалісти відрізняються від гетеросексуалів.

— Чи нормально я ставлюся до геїв? Так собі не дуже. Вони якось розмовляють по-іншому. Я спілкувався з геями в компаніях. Вони якісь інші люди. Якось відчувається це все. Холодок на відстані.

На запитання чи перетинався він з гомосексуалістами у футболі відповів, що у футболі не зустрічав, але й свічку ніхто не тримав. Хоча зазначив, що деяких партнерів з колишніх команд підозрювали у нетрадиційній орієнтації.

Нагадаємо, у січні 2019 року Артем Мілевський підписав контракт зі своїм колишнім клубом Динамо-Брест до 2020 року.

Фото: timi1010.