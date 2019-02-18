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Сульшер сравнял игрока МЮ с банкой кетчупа

Тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер высказался относительно игры форварда манкунианцев Алексиса Санчеса.

Сульшер

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дал оценку игре чилийского форварда Алексиса Санчеса.

— Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с Фулхэмом, когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьет гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.

Мы все понимаем, что имеем очень хорошего игрока. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве, — цитирует Сульшера Sky Sports.

Интересно, что ранее экс-тренер МЮ Жозе Моуринью сравнивал с кетчупом другого игрока манкунианцев Лукаку.

Читайте: Пари на $25 тыс: игроки МЮ делали ставки на увольнение Моуринью

Напомним, Манчестер Юнайтед назначил Уле Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера в декабре прошлого года.

ФотоGetty Images.

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