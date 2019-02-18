Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дал оценку игре чилийского форварда Алексиса Санчеса.

— Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с Фулхэмом, когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьет гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.

Мы все понимаем, что имеем очень хорошего игрока. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве, — цитирует Сульшера Sky Sports.