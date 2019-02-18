Тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер высказался относительно игры форварда манкунианцев Алексиса Санчеса.
Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дал оценку игре чилийского форварда Алексиса Санчеса.
— Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с Фулхэмом, когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьет гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.
Мы все понимаем, что имеем очень хорошего игрока. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве, — цитирует Сульшера Sky Sports.
Интересно, что ранее экс-тренер МЮ Жозе Моуринью сравнивал с кетчупом другого игрока манкунианцев Лукаку.
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Напомним, Манчестер Юнайтед назначил Уле Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера в декабре прошлого года.
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