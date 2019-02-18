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Сульшер зрівняв гравця МЮ з банкою кетчупу

Тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився щодо гри форварда манкуніанців Алексіса Санчеса.

Сульшер

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав оцінку грі чилійського форварда Алексіса Санчеса.

— Думаю, що він хороший і талановитий футболіст. Так, є речі, які можна виправити. Ви це бачили в матчі з Фулгемом, коли він отримав свій шанс. Він був активний, відбирав м’яч і використовував всю свою енергію. Якщо він заб’є гол, то я впевнений, що це додасть йому впевненості в собі.

Ми всі розуміємо, що маємо дуже хорошого гравця. Це як пляшка з кетчупом, який ніяк не може вийти назовні, а потім різко починає надходити в дуже великій кількості, – цитує Сульшера Sky Sports.

Цікаво, що раніше екс-тренер МЮ Жозе Моурінью порівнював з кетчупом іншого гравця манкуніанців Ромелу Лукаку.

Читайте: Парі на $25 тис: гравці МЮ робили ставки на звільнення Моурінью

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед призначив Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов’язків головного тренера у грудні минулого року.

Фото: Getty Images.

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