Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав оцінку грі чилійського форварда Алексіса Санчеса.

— Думаю, що він хороший і талановитий футболіст. Так, є речі, які можна виправити. Ви це бачили в матчі з Фулгемом, коли він отримав свій шанс. Він був активний, відбирав м’яч і використовував всю свою енергію. Якщо він заб’є гол, то я впевнений, що це додасть йому впевненості в собі.

Ми всі розуміємо, що маємо дуже хорошого гравця. Це як пляшка з кетчупом, який ніяк не може вийти назовні, а потім різко починає надходити в дуже великій кількості, – цитує Сульшера Sky Sports.