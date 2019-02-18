Тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився щодо гри форварда манкуніанців Алексіса Санчеса.
Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав оцінку грі чилійського форварда Алексіса Санчеса.
— Думаю, що він хороший і талановитий футболіст. Так, є речі, які можна виправити. Ви це бачили в матчі з Фулгемом, коли він отримав свій шанс. Він був активний, відбирав м’яч і використовував всю свою енергію. Якщо він заб’є гол, то я впевнений, що це додасть йому впевненості в собі.
Ми всі розуміємо, що маємо дуже хорошого гравця. Це як пляшка з кетчупом, який ніяк не може вийти назовні, а потім різко починає надходити в дуже великій кількості, – цитує Сульшера Sky Sports.
Цікаво, що раніше екс-тренер МЮ Жозе Моурінью порівнював з кетчупом іншого гравця манкуніанців Ромелу Лукаку.
Читайте: Парі на $25 тис: гравці МЮ робили ставки на звільнення Моурінью
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед призначив Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов’язків головного тренера у грудні минулого року.
Фото: Getty Images.