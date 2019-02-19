PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Где смотреть Динамо - Олимпиакос/

Где смотреть Динамо – Олимпиакос

Прямую трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом покажет телеканал Футбол 2.

Динамо Киев

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Динамо дома сыграет с греческим Олимпиакосом. Матч пройдет 21 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей В УЕФА рассказали почему не накажут Олимпиакос за российский флаг на матче с Динамо Динамо - Олимпиакос прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Олимпиакос на Фактах ICTV.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Динамо – Олимпиакос прогноз букмекеров на матч
В УЕФА рассказали почему не накажут Олимпиакос за российский флаг на матче с Динамо
Фанаты Олимпиакоса встретили Динамо флагом России
Лига Европы. Шахтер в меньшинстве вырвал ничью с Айнтрахтом
Лига Европы: календарь и результаты матчей
В Греции во время матча полицейские дубинками избили болельщиков Динамо Киев
Динамо расписало боевую ничью с Олимпиакосом
Олимпиакос — Динамо – 2:2: онлайн-трансляция матча
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка