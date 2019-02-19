Прямую трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом покажет телеканал Футбол 2.
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Динамо дома сыграет с греческим Олимпиакосом. Матч пройдет 21 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей В УЕФА рассказали почему не накажут Олимпиакос за российский флаг на матче с Динамо Динамо - Олимпиакос прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Олимпиакос на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.