Прямую трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом покажет телеканал Футбол 2.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА Динамо дома сыграет с греческим Олимпиакосом. Матч пройдет 21 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Олимпиакос на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.