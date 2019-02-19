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Де дивитися Динамо — Олімпіакос

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом покаже телеканал Футбол 2.

Динамо Киев

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Динамо вдома зіграє з грецьким Олімпіакосом. Матч пройде 21 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо — Олімпіакос на Фактах ICTV.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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