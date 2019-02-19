Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом покаже телеканал Футбол 2.
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Динамо вдома зіграє з грецьким Олімпіакосом. Матч пройде 21 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів В УЄФА розповіли чому не покарають Олімпіакос за російський прапор на матчі з Динамо Динамо — Олімпіакос: прогноз букмекерів на матч
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо — Олімпіакос на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.