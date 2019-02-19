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Хочу в балет MARUV! Борец Жан Беленюк подорвал сеть провокационным танцем

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк подорвал сеть танцем-пародией на песню MARUV – Siren song.

Жан Беленюк

Национальный отбор Евровидение 2019 не оставляет в стороне не только меломанов, но и известных спортсменов.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк определился со своими симпатиями в нацотборе и показал это в шутливой форме.

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Спортсмен опубликовал в соцсети Instagram смешное видео, где он вместе с борцом Дмитрием Цымбалюком спародировали выступление певицы MARUV с песней Siren Song в первом полуфинале национального отбора на Евровидение.

— Пока исполнители пытаются пройти отбор на Евровидение-2019, мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV, – подписал Беленюк.

 

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019.

ФотоBeleniuk Zhan.

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