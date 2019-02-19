PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Хочу в балет MARUV! Борець Жан Беленюк підірвав мережу провокаційним танцем/

Хочу в балет MARUV! Борець Жан Беленюк підірвав мережу провокаційним танцем

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк підірвав мережу танцем-пародією на пісню MARUV – Siren song.

Жан Беленюк

Національний відбір Євробачення 2019 не залишає осторонь не лише меломанів, але й відомих спортсменів.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк визначився зі своїми симпатіями у нацвідборі і показав це в жартівливій формі.

Читайте: Я буду текілою! Maruv про алкоголь і конкурентів на нацвідборі Євробачення

Спортсмен опублікував у соцмережі Instagram кумедне відео, де він разом з борцем Дмитром Цимбалюком спародіювали виступ співачки MARUV з піснею Siren Song у першому півфіналі національного відбору на Євробачення.

— Поки виконавці намагаються пройти відбір на Євробачення-2019, ми з Дімоном хочемо потрапити в балет MARUV, – підписав Беленюк.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019.

Фото: Beleniuk Zhan.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дуелі на світлових мечах із Зоряних війн визнали офіційним видом спорту
Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні
Brunettes Shoot Blondes – фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019
MARUV – фіналістка національного відбору на Євробачення 2019
Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019
Прогнози букмекерів на Євробачення 2019: Україна випала з першої 10
YUKO – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Freedom jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка