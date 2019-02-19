Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк підірвав мережу танцем-пародією на пісню MARUV – Siren song.
Національний відбір Євробачення 2019 не залишає осторонь не лише меломанів, але й відомих спортсменів.
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк визначився зі своїми симпатіями у нацвідборі і показав це в жартівливій формі.
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Спортсмен опублікував у соцмережі Instagram кумедне відео, де він разом з борцем Дмитром Цимбалюком спародіювали виступ співачки MARUV з піснею Siren Song у першому півфіналі національного відбору на Євробачення.
— Поки виконавці намагаються пройти відбір на Євробачення-2019, ми з Дімоном хочемо потрапити в балет MARUV, – підписав Беленюк.
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Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019.
Фото: Beleniuk Zhan.