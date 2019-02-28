21-летний российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин внезапно ушел из жизни.

21-летний российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин внезапно умер.

Об этом сообщает Prime Fight Management.

Причина смерти спортсмена пока устанавливаются.

Лисин выиграл 6 поединков в ММА и отметь 3 поражения. Боец выступал в тяжелом и полутяжелом весовых категориях.

Читайте: Слезы и именные футболки – Салу похоронили в Аргентине



Ранее в США 12-летний парень застрелил боксера в его доме.

Фото: Prime Fight Management.