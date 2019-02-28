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21-летний боец ММА умер в России при загадочных обстоятельствах

21-летний российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин внезапно ушел из жизни.

Аркадий Лисин

21-летний российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин внезапно умер.

Об этом сообщает Prime Fight Management.

Причина смерти спортсмена пока устанавливаются.

 

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Сегодня скоропостижно ушёл из жизни Аркадий Лисин @arkadiy_lisin93 ….. Царствия небесного, Чемпион 

Допис, поширений Prime Fight Management (@primefightmgm)

Лисин выиграл 6 поединков в ММА и отметь 3 поражения. Боец выступал в тяжелом и полутяжелом весовых категориях.

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Ранее в США 12-летний парень застрелил боксера в его доме.

ФотоPrime Fight Management.

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