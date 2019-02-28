21-летний российский боец смешанных единоборств Аркадий Лисин внезапно ушел из жизни.
21-летний российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин внезапно умер.
Об этом сообщает Prime Fight Management.
Причина смерти спортсмена пока устанавливаются.
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Сегодня скоропостижно ушёл из жизни Аркадий Лисин @arkadiy_lisin93 ….. Царствия небесного, Чемпион
Лисин выиграл 6 поединков в ММА и отметь 3 поражения. Боец выступал в тяжелом и полутяжелом весовых категориях.
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Ранее в США 12-летний парень застрелил боксера в его доме.
Фото: Prime Fight Management.