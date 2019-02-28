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Факти / Спорт

21-річний боєць ММА помер в Росії за загадкових обставин

21-річний російський боєць змішаних єдиноборств Аркадій Лісін раптово пішов з життя.

Аркадий Лисин

21-річний російський боєць змішаних бойових мистецтв Аркадій Лісін раптово помер.

Про це повідомляє Prime Fight Management.

Причина смерті спортсмена поки встановлюються.

 

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Сегодня скоропостижно ушёл из жизни Аркадий Лисин @arkadiy_lisin93 ….. Царствия небесного, Чемпион 

Допис, поширений Prime Fight Management (@primefightmgm)

Лісін виграв 6 поєдинків в ММА та зазнач 3 поразки. Боєць виступав у важкій та напівважкій вагових категоріях.

Читайте: Сльози та іменні футболки – Салу поховали в Аргентині

Раніше у США 12-річний хлопець застрелив боксера у його будинку.

Фото: Prime Fight Management.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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