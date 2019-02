Семья, друзья и бывшие товарищи по команде выразили свое почтение покойному футболисту Эмилиано Сале, чьи похороны состоялись в небольшом аргентинском городке Прогресо в субботу.

Среди присутствовавших были бывший товарищ по команде Нант Николя Паллуа, который нес гроб вместе с братом Салы Дарио, и главный тренер Кардифф Сити Нил Уорнок, пишет KRDO.

Пришли попрощаться также многие местные жители, некоторые из которых были одеты в футболки с именем Салы.

WATCH: Family, friends and supporters attend funeral of Cardiff City striker Emiliano Sala in Argentine striker’s home village #RIPEmiliano #RIPSala | https://t.co/i4HpwxWJYg pic.twitter.com/upSeT5IAdm

— The National Sport (@NatSportUAE) 17 февраля 2019 г.