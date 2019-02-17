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Слезы и именные футболки – Салу похоронили в Аргентине

Гроб с телом Эмилиано Салы кремировали в присутствии членов семьи и близких друзей.

Слезы и именные футболки – Салу похоронили в Аргентине

Семья, друзья и бывшие товарищи по команде выразили свое почтение покойному футболисту Эмилиано Сале, чьи похороны состоялись в небольшом аргентинском городке Прогресо в субботу.

Среди присутствовавших были бывший товарищ по команде Нант Николя Паллуа, который нес гроб вместе с братом Салы Дарио, и главный тренер Кардифф Сити Нил Уорнок, пишет KRDO.

Пришли попрощаться также многие местные жители, некоторые из которых были одеты в футболки с именем Салы.

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После прощания гроб с телом Эмилиано увезли в город Санта Фе, где кремировали в присутствии членов семьи и ближайших друзей.

Напомним, что 21 января Сала попрощался со своими бывшими партнерами по Нанту и вылетел на частном самолете в Великобританию. Самолет исчез с радаров, а 4 февраля его обломки нашли на дне Ла-Манша.

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