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Факты / Спорт

Футболист сборной Украины отгулял свадьбу в элитном ресторане Киева

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко распрощался с жизнью холостяка.

Николай Матвиенко жена

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко распрощался с холостяцкой жизнью, женившись на своей девушке Анне.

22-летний футболист расписался со своей возлюбленной в ЗАГСе на следующий день после матча своей команды против Черноморца в УПЛ.

Читайте: Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений

После чего в узком кругу семьи и друзей молодожены отправились праздновать это событие в один из лучших столичных ресторанов.

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Футболист сборной Украины отгулял свадьбу в элитном ресторане Киева / 2 фотографии

Известно, что Николай и Анна встречались больше трех лет. Анне — 26 лет и родом она из Донецка.

Ранее Факты ICTV писали, что самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера.

Фото: matvienko fan.

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