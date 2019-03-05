Защитник сборной Украины Николай Матвиенко распрощался с жизнью холостяка.
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко распрощался с холостяцкой жизнью, женившись на своей девушке Анне.
22-летний футболист расписался со своей возлюбленной в ЗАГСе на следующий день после матча своей команды против Черноморца в УПЛ.
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После чего в узком кругу семьи и друзей молодожены отправились праздновать это событие в один из лучших столичных ресторанов.
Футболист сборной Украины отгулял свадьбу в элитном ресторане Киева / 2 фотографии
Известно, что Николай и Анна встречались больше трех лет. Анне — 26 лет и родом она из Донецка.
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Фото: matvienko fan.
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