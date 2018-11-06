Бразильянка Дженни Андраде, получившая титул ринг-герл года в рамках премии MMA Awards, вышла замуж.
Бразильская модель и ринг-герл UFC Дженни Андраде вышла замуж. Избранником ринг-герл года по версии MMA Awards стал популярный бразильский YouTube блогер Чао Нова.
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Фото со свадьбы семейная пара разместила в своих аккаунтах в Instagram.
В качестве ринг-герл UFC Андраде дебютировала в 2013 году. Также девушка рабоатет телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.
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Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
За Instagram-аккаунтом Дженни следят почти 500 тыс фолловеров, тогда как на YouTube-канал ее мужа подписано более 3 млн человек. В своих видео Чао Нова рассказывает о различных секретах кулинарии.
Ранее Факты ICTV рассказывали о еще одной ринг-герл чемпионата UFC Бритни Палмер, которая получила бешеную популярность.
Фото: Jhenny Andrade.