Бразильянка Дженни Андраде, получившая титул ринг-герл года в рамках премии MMA Awards, вышла замуж.

Бразильская модель и ринг-герл UFC Дженни Андраде вышла замуж. Избранником ринг-герл года по версии MMA Awards стал популярный бразильский YouTube блогер Чао Нова.

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Фото со свадьбы семейная пара разместила в своих аккаунтах в Instagram.

В качестве ринг-герл UFC Андраде дебютировала в 2013 году. Также девушка рабоатет телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.



Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc

Фото: instagram.com/jhennyufc Фото: instagram.com/jhennyufc Самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера / 11 фотографий

За Instagram-аккаунтом Дженни следят почти 500 тыс фолловеров, тогда как на YouTube-канал ее мужа подписано более 3 млн человек. В своих видео Чао Нова рассказывает о различных секретах кулинарии.

Ранее Факты ICTV рассказывали о еще одной ринг-герл чемпионата UFC Бритни Палмер, которая получила бешеную популярность.

Фото: Jhenny Andrade.