PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера/

Самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера

Бразильянка Дженни Андраде, получившая титул ринг-герл года в рамках премии MMA Awards, вышла замуж.

Бразильская модель и ринг-герл UFC Дженни Андраде вышла замуж. Избранником ринг-герл года по версии MMA Awards стал популярный бразильский YouTube блогер Чао Нова.

Читайте: Перезаряжает батарейки: Свитолина поделилась эффектными фото с отдыха

Фото со свадьбы семейная пара разместила в своих аккаунтах в Instagram.

Дженні Андраде з чоловіком. Фото: instagram.com/jhennyufc

В качестве ринг-герл UFC Андраде дебютировала в 2013 году. Также девушка рабоатет телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.

image image image image image image image image image image image
Самая красивая ринг-герл UFC вышла замуж за блогера / 11 фотографий

За Instagram-аккаунтом Дженни следят почти 500 тыс фолловеров, тогда как на YouTube-канал ее мужа подписано более 3 млн человек. В своих видео Чао Нова рассказывает о различных секретах кулинарии.

Ранее Факты ICTV рассказывали о еще одной ринг-герл чемпионата UFC Бритни Палмер, которая получила бешеную популярность.

Фото: Jhenny Andrade.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка