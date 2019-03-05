Захисник збірної України Микола Матвієнко розпрощався з життям холостяка.

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко розпрощався з холостяцьким життям, одружившись зі своєю дівчиною Ганною.

22-річний футболіст розписався зі своєю коханою у РАГСі на наступний день після матчу своєї команди проти Чорноморця в УПЛ.

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Після чого у вузькому колі сім’ї та друзів молодята відправилися святкувати цю подію в один з найкращих столичних ресторанів.









Футболіст збірної України відгуляв весілля в елітному ресторані Києва / 2 фотографии

Відомо, що Микола та Ганна зустрічалися більше трьох років. Ганні — 26 років і родом вона з Донецька.

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Фото: matvienko fan.