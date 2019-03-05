PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболіст збірної України відгуляв весілля в елітному ресторані Києва

Захисник збірної України Микола Матвієнко розпрощався з життям холостяка.

Николай Матвиенко жена

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко розпрощався з холостяцьким життям, одружившись зі своєю дівчиною Ганною.

22-річний футболіст розписався зі своєю коханою у РАГСі на наступний день після матчу своєї команди проти Чорноморця в УПЛ.

Читайте: Рафаель Надаль одружується після 14 років стосунків

Після чого у вузькому колі сім’ї та друзів молодята відправилися святкувати цю подію в один з найкращих столичних ресторанів.

  • image
  • image
Футболіст збірної України відгуляв весілля в елітному ресторані Києва / 2 фотографии

Відомо, що Микола та Ганна зустрічалися більше трьох років. Ганні — 26 років і родом вона з Донецька.

Раніше Факти ICTV писали, що найкрасивіша ринг-гьорл UFC вийшла заміж за блогера.

Фотоmatvienko fan.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто тепер гімн мовчати буде? Реакція соцмереж на невиклик Ракицького у збірну
Без Ракицького! Шевченко оголосив склад на матчі відбору Євро-2020
Шахтар здолав Чорноморець в чемпіонаті УПЛ
Шевченко прийняв рішення по Ракицькому у збірній України
Захотілося свободи! Зірка Тоттенгема кинув розкішну дівчину-модель
Шахтар розгромно поступився Айнтрахту і вилетів з Ліги Європи
Айнтрахт — Шахтар – 4:1: онлайн-трансляція матчу
Де дивитися Айнтрахт — Шахтар
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка