Накануне старта чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде едва не случилась ужасная трагедия.

Перед стартом чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде едва не произошел несчастный случай.

Во время тренировки словенский биатлонистка выстрелила из огневого рубежа в неуказанные время и едва не застрелила судью.

По правилам, человек, который меняет мишени дает сигнал о прекращении стрельбы, и только после свистка можно ее восстановить. Спортсменка этот сигнал проигнорировала.

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Помощник менеджера по стрельбе Томас Эберг прокомментировал ситуацию.

— Это очень необычный случай. Через 20 минут после тренировки проводится замена мишеней. Сначала судья дает сигнал, после которого стрельба прекращается, а затем свисток, который дает понять, что снова можно продолжать стрелять. То, что сделала словенка — недопустимо. Я поговорил с ней и объяснил это.

Имя словенской биатлонистки, которая нарушила правила, что едва не привели к трагедии не разглашается.

К слову, в Ирландии футболисты напали после матча на арбитра и сломали челюсть.