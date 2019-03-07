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Біатлоністка ледь не застрелила суддю перед стартом ЧС в Естерсунді

Напередодні старту чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не трапилася жахлива трагедія.

Биатлон стрельбище

Перед стартом чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді ледь не трапився нещасний випадок.

Під час тренування словенська біатлоністка вистрелила з вогневого рубежу в незазначений час і ледь не застрелила суддю.

За правилами, людина, яка змінює мішені дає сигнал про припинення стрільби, і лише після свистка можна її відновити. Спортсменка цей сигнал проігнорувала.

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Помічник менеджера зі стрільби Томас Еберг прокоментував ситуацію.

— Це дуже незвичний випадок. Через 20 хвилин після тренування проводиться заміна мішеней. Спочатку суддя дає сигнал, після якого стрілянина припиняється, а потім свисток, який дає зрозуміти, що знову можна продовжувати стріляти. Те, що зробила словенка — неприпустимо. Я поговорив з нею і пояснив це.

Ім’я словенської біатлоністки, яка порушила правила, які ледь не призвели до трагедії не розголошується.

До речі, в Ірландії футболісти напали після матчу на арбітра та зламали щелепу.

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