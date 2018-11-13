Во время матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии футболисты клуба Маллингар Таур жестоко расправились с арбитром.

В Ирландии после матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии между командами Маллингар Таун и Хорслип случился неприятный инцидент.

Трое игроков команды Маллингар Таун после победы со счетом 3:1 подкараулили арбитра после встречи и жестоко избили.

Об этом сообщает издание The Irish News.

В результате нападения арбитру Даниэлю Суини сломали челюсть, повредили нос, сломали кость под глазом и нанесли ряд других серьезных повреждений.

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Сейчас мужчина восстанавливается в госпитале.

Босс Лиги Шон Монтгомери шокирован инцидентом и уже заявил, что будет настаивать на отстранении футболистов от футбола пожизненно:

— Я раньше не сталкивался с подобным. В Лиге серьезно отнесутся к этому. Даниэль хороший судья.

Кроме трех футболистов в круг подозреваемых попал и фанат клуба Хорслип.

Руководство Маллингара от комментариев воздержались.

Ранее российских фанатов побили палками в Риме.

Фото: The Irish News.