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Челси — Динамо: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги Европы Челси — Динамо на Фактах ICTV в четверг, 7 марта, в 22.00.

Челси - Динамо онлайн

Челси примет на Стэмфорд Бридж Динамо в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 в четверг, 7 марта.

Киевлянам во время жеребьевки достался худший из возможных соперников – главный фаворит Лиги Европы лондонский Челси.

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Челси и Динамо уже пересекались ранее в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2015/16. Тогда матч в Лондоне закончился победой аристократов, а в Киеве команды разошлись нулевой ничьей. По итогам группового этапа и лондонцы и киевляне вышли в стадию плей-офф.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча является подопечные Маурицио Сарри. На победу Челси принимают ставки с коэффициентом 1.29. Успех бело-синих оценивают в 13.0. Ничейный результат встречи — 5.60.

Прогноз Фактов ICTV

Челси — Динамо – 2:0

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