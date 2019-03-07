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Где смотреть Челси — Динамо

Прямую трансляцию матча 1/8 финала Лиги Европы между Челси и Аяксом покажет телеканал Футбол 2.

Динамо Киев

В матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Челси дома сыграет с киевским Динамо. Матч пройдет 7 апреля в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Начало матча в 22.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Динамо разгромило Ювентус в Юношеской лиге УЕФА и вышло в 1/8 финала Удар Педро и эпический автогол помогли Челси обыграть Тоттенхэм

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Динамо обыграло Олимпиакос.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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