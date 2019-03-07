Дивіться онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі — Динамо на Фактах ICTV у четвер, 7 березня, о 22.00.

Челсі прийматиме на Стемфорд Брідж Динамо в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19 у четвер, 7 березня.

Киянам під час жеребкування дістався найгірший з можливих суперників – головний фаворит Ліги Європи лондонський Челсі.

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Челсі та Динамо вже перетиналися раніше у єврокубках. На груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2015/16. Тоді матч у Лондоні закінчився перемогою аристократів, а в Києві команди розійшлися нульовою нічиєю. За підсумками групового етапу і лондонці і кияни вийшли до стадії плей-оф.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.29. Успіх біло-синіх оцінюють в 13.0. Нічийний результат зустрічі — 5.60.

Прогноз Фактів ICTV

Челсі — Динамо – 2:0