Во время матча 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед смог одержать победу над ПСЖ.

Встреча французского ПСЖ и английского Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Матч состоялся в Париже на стадионе Стад де Пренс, который является домашним полем ПСЖ.

Встреча началась очень бодро и уже на второй минуте Ромелу Лукаку забил в ворота французов.

Ответ хозяев не заставил себя долго ждать и на 12-й минуте Хуан Бернат расстрелял ворота Манчестер Юнайтед и сравнял счет.

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Не смотря на то, что игроки ПСЖ старались максимально контролировать мяч, Ромелу Лукаку удалось забить мяч после ошибки Буффона на 30-й минуте.

Во втором тайме игроки Манчестер Юнайтед пытались создать опасные ситуации возле ворот ПСЖ.

На 94-й минуте у гостей выпала возможность закрепить победу с пенальти и Маркус Рашфорд реализовал момент.

По результатам двух матчей в 1/4 Лиги чемпионов проходит Манчестер Юнайтед.

К слову, бывшему тренеру Реала Зинедину Зидану предложили вновь вернуться в клуб.