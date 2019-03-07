Під час матчу 1/8 Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед зміг здобути перемогу над ПСЖ.

Зустріч французького ПСЖ і англійського Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

Матч відбувся в Парижі на стадіоні Стад де Пренс, який є домашнім полем ПСЖ.

Зустріч почалася дуже бадьоро і вже на другій хвилині Ромелу Лукаку забив у ворота французів.

Відповідь господарів не змусила себе довго чекати і на 12-й хвилині Хуан Бернат розстріляв ворота Манчестер Юнайтед і зрівняв рахунок.

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Не дивлячись на те, що гравці ПСЖ намагалися максимально контролювати м’яч, Ромелу Лукаку вдалося забити м’яч після помилки Буффона на 30-й хвилині.

У другому таймі гравці Манчестер Юнайтед намагалися створити небезпечні ситуації біля воріт ПСЖ.

На 94-й хвилині у гостей випала можливість закріпити перемогу з пенальті і Маркус Рашфорд реалізував момент.

За результатами двох матчів в 1/4 Ліги чемпіонів проходить Манчестер Юнайтед.

До слова, колишньому тренеру Реала Зінедіну Зідану запропонували знову повернутися в клуб.