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Реал предложил Зидану вернуться в клуб

Президент Реала Флорентино Перес предложил бывшему тренеру Реала Зинедин Зидан вновь возглавить сливочных.

Зинедин Зидан

Мадридский Реал намерен вернуть на тренерский мостик бывшего наставника команды Зинедина Зидана.

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации ресурса, президент королевского клуба Флорентино Перес связался с французским наставником, но тот отказал, заявив, что хочет подождать до июня.

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Вполне возможно, что Зидан снова будет тренировать Реал по окончании нынешнего сезона.

Напомним, под руководством Зидана Реал трижды выиграл Лигу чемпионов.

А в сезоне 2018/19 завершил свои выступления в розыгрыше ЛЧ на стадии 1/8 финала, крупно уступив Аяксу.

Фото: Dreamstime

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