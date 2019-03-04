Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что ей нравится Роджер Федерер не только как теннисист.

Вторая ракетка мира Симона Халеп призналась, что взяла бы с собой на необитаемый остров 20-кратного победителя турниров Grand Slam Роджера Федерера.

Об этом она заявила в комментарии Tennis World USA.

По словам румынского теннисистки, швейцарец может ее научить чему-то новому.

— Кого бы я взяла с собой на необитаемый остров? Федерера. Мне нравится Роджер не только как теннисист, но и как личность. Было бы очень приятно провести с ним некоторое время и получить что-то из его опыта и знаний. Всегда можно научиться чему-то у величайшего.

Ранее Симона неоднократно признавалась, что Федерер является ее кумиром.

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