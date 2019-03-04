PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Вторая ракетка мира захотела взять на необитаемый остров женатого Федерера

Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что ей нравится Роджер Федерер не только как теннисист.

Симона Халеп

Вторая ракетка мира Симона Халеп призналась, что взяла бы с собой на необитаемый остров 20-кратного победителя турниров Grand Slam Роджера Федерера.

Об этом она заявила в комментарии Tennis World USA.

По словам румынского теннисистки, швейцарец может ее научить чему-то новому.

— Кого бы я взяла с собой на необитаемый остров? Федерера. Мне нравится Роджер не только как теннисист, но и как личность. Было бы очень приятно провести с ним некоторое время и получить что-то из его опыта и знаний. Всегда можно научиться чему-то у величайшего.

Ранее Симона неоднократно признавалась, что Федерер является ее кумиром.

Читайте: Режиссер вывел в эфир, как Халеп переодевалась под трибунами

Ранее Факты ICTV писали, что Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка