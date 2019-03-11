PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Экс-наставник МЮ и Барселоны объявил о завершении тренерской карьеры

Нидерландский футбольный специалист Луи ван Гал решил завязать с тренерской карьерой.

Луи ван Гал

Бывший тренер сборной Нидерландов и многих европейских клубов Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.

67-летний голландец свое решение прокомментировал так:

— Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы быть со мной рядом. Я обещал ей, что закончу в 55, но сейчас мне уже больше 65 лет. Не могу больше продолжать. Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.

Последним клубом Ван Гала был Манчестер Юнайтед, который он тренировал до 2016 года. Также он возглавлял АЗ Алкмар, Аякс, Барселону и Баварию.

Читайте: Рома уволила тренера после вылета из Лиги чемпионов

За свою тренерскую карьеру голландец выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов-1994/95 с Аяксом.

К слову, тренер Атлетико заплатит штраф за неприличный жест во время матча с Ювентусом.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ФИФА утвердила новый формат клубного ЧМ — Kicker
Лунин отразил пенальти в матче против мадридского Атлетико
Тренера молодежки Ньюкасла уволили из-за издевательств над игроком
Поцеловал Златана в губы и получил в челюсть! Экс-игрок Аякса поплатился за шутку над Иброй
В ФИФА одобрили новые правила в футболе
Не как у Роналду! Дэвиду Бекхэму открыли памятник в Лос-Анджелесе
У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу
Шахтер победил Черноморец в чемпионате УПЛ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка