Нидерландский футбольный специалист Луи ван Гал решил завязать с тренерской карьерой.

Бывший тренер сборной Нидерландов и многих европейских клубов Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.

67-летний голландец свое решение прокомментировал так:

— Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы быть со мной рядом. Я обещал ей, что закончу в 55, но сейчас мне уже больше 65 лет. Не могу больше продолжать. Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Теперь она счастлива.

Последним клубом Ван Гала был Манчестер Юнайтед, который он тренировал до 2016 года. Также он возглавлял АЗ Алкмар, Аякс, Барселону и Баварию.

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За свою тренерскую карьеру голландец выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов-1994/95 с Аяксом.

К слову, тренер Атлетико заплатит штраф за неприличный жест во время матча с Ювентусом.