Рома отправила в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.
Руководство Ромы отправило в отставку наставника команды Эусебио Ди Франческо.
Об этом сообщается на официальном сайте волков.
Итальянского специалиста уволили после двух подряд поражений: сначала от Лацио (3:0) в Серии А, а затем после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов от Порту (3:1).
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Отметим, что после вылета римлян с ЛЧ 49-летний коуч не пришел на пресс-конференцию, за что может получить штраф от УЕФА.
Ди Франческо возглавил Рому летом 2017 года и в первом же сезоне вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.
Напомним, Порту вырвал у Ромы путевку в четвертьфинал ЛЧ в овертайме.
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