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Рома уволила тренера после вылета из Лиги чемпионов

Рома отправила в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.

Еусебио ди Франческо

Руководство Ромы отправило в отставку наставника команды Эусебио Ди Франческо.

Об этом сообщается на официальном сайте волков.

Итальянского специалиста уволили после двух подряд поражений: сначала от Лацио (3:0) в Серии А, а затем после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов от Порту (3:1).

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Отметим, что после вылета римлян с ЛЧ 49-летний коуч не пришел на пресс-конференцию, за что может получить штраф от УЕФА.

Ди Франческо возглавил Рому летом 2017 года и в первом же сезоне вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, Порту вырвал у Ромы путевку в четвертьфинал ЛЧ в овертайме.

Фото: Dreamstime

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