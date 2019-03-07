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Тренер Атлетико заплатит штраф за неприличный жест во время матча с Ювентусом

УЕФА оштрафовал тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне за жест показанный во время матча с Ювентусом в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наказал главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне за неприличный жест во время матча против туринского Ювентуса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аргентинского специалиста оштрафовали на € 20 тыс.

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Напомним, Симеоне отметил гол Атлетико в ворота Старой сеньоры, схватившись двумя руками в области гениталий.

Аргентинец мог получить дисквалификацию, но в итоге будет руководить командой в ответном матче в Турине.

Напомним, Атлетико переиграл Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

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