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Жаркий досмотр! В России фанатов раздели до трусов перед матчем

Фанатов московского Спартака заставили раздеться до трусов при обыске перед входом на Арену Химки.

Фанаты Спартака

Фанатов московского Спартака заставили раздеться до нижнего белья при осмотре перед входом на Арену Химки.

Такой досмотр устроили перед матчем 19-го тура чемпионата России между Спартаком и московским Динамо.

Организаторы матча не обустроили специальных помещений и просто на улице выборочно заставляли раздеваться мужчин до нижнего белья и снимать обувь.

Из-за “горячего” досмотра организаторами матча, не все болельщики смогли вовремя попасть на игру. В частности, произошла потасовка и драка: 50 фанатов Спартака избили 20 динамовцев. Полиция у стадиона просто наблюдала за разборками.

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Интересно, что такой тотальный досмотр не очень помог. Под завязку встречи фанаты взорвали несколько дымовых шашек и зажгли файера.

Сама игра завершилась минимальной победой Спартака над Динамо со счетом 1:0.

Ранее российским футболистам Кокорин и Мамаеву продлили арест.

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