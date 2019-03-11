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Гарячий огляд! У Росії фанатів роздягли до трусів перед матчем

Фанатів московського Спартака змусили роздягнутися до трусів при обшуку перед входом на Арену Хімки.

Фанаты Спартака

Фанатів московського Спартака змусили роздягнутися до спідньої білизни при огляді перед входом на Арену Хімки.

Такий огляд влаштували перед матчем 19-го туру чемпіонату Росії між Спартаком та московським Динамо.

Організатори матча не облаштували спеціальних приміщень і просто на вулиці вибірково змушували роздягатися чоловіків до спідньої білизни та знімати взуття.

Через “гарячий” огляд організаторами матчу, не всі вболівальники змогли вчасно потрапити на гру. Зокрема, сталася штовханина та бійка: 50 фанатів Спартака побили 20 динамівців. Поліція біля стадіону просто спостерігала за розбірками.

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Цікаво, що такий тотальний огляд не дуже допоміг. Під зав’язку зустрічі фанати підірвали кілька димових шашок та запалили файєри.

Сама гра завершилася мінімальною перемогою Спартака над Динамо з рахунком 1:0.

Раніше російським футболістам Кокоріну та Мамаєву продовжили арешт.

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