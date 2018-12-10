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Фанаты оставили футболиста Сампдории без трусов

Фанаты сняли трусы с хавбека Сампдории Риккардо Сапонары, который побежал к ним праздновать гол.

В рамках 15-тура Серии А встречались Лацио и Сампдория. Встреча в Генуе на стадионе Олимпико и завершилась вничью 2:2.

На 90+9 минуте матча при счете 2:1 в пользу хозяев, хавбек Сампдории Риккардо Сапонара в касание пробил по мячу и сравнял счет.

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Праздновать гол 26-летний Сапонара побежал к фанатскому сектору. На пути к трибунам он снял с себя сначала футболку, а потом майку. Остальную одежду итальянец оставил для тифози.

Сектор ультрас Сампдории на радостях сорвал с футболиста шорты и нижнее белье и пощупал его ягодицы.

После матча счастливый Сапонара сказал:

— Я подбежал к фанам, а они просто разорвали мою одежду.

Гол Сапонара на 90+9 минуте стал поздним, который забивали в Серии А.

Ранее Факты ICTV составили 9 мотиваторов, которые заставляют людей любить футбол.

ФотоBALL • FC.

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