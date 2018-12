В рамках 15-тура Серии А встречались Лацио и Сампдория. Встреча в Генуе на стадионе Олимпико и завершилась вничью 2:2.

На 90+9 минуте матча при счете 2:1 в пользу хозяев, хавбек Сампдории Риккардо Сапонара в касание пробил по мячу и сравнял счет.

Праздновать гол 26-летний Сапонара побежал к фанатскому сектору. На пути к трибунам он снял с себя сначала футболку, а потом майку. Остальную одежду итальянец оставил для тифози.

Riccardo Saponara of Sampdoria celebrates with his supporters after scoring his goal for 2-2 in the 99th minute pic.twitter.com/vhPvUtDYIp

— BALL • FC (@ballfc_) 9 грудня 2018 р.