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Хет-трик Роналду вывел Ювентус в 1/4 финала Лиги чемпионов

Ювентус разгромил Атлетико в ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

ювентус-атлетико

В ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов итальянский Ювентус принимал дома испанский Атлетико. Встреча прошла на стадионе Альянц-Ювентус  и завершилась победой итальянцев 3:0.

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На 27 минуте матча Бернардески навесил с левого фланга атаки на дальний угол вратарской, где Роналду ударом головой отправил мяч в ворота и открыл счет.

После перерыва Канселу навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной и Роналду удалось забить второй гол. Облак вытащил мяч уже из-за линии ворот.

Бернардески прорвался в чужую штрафнуюи упал на газон после толчка со стороны Корреа. Арбитр назначил пенальти.

Роналду уверенно забил третий гол в матче и вывел командув 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Атлетико победил туринский Ювентус со счетом 2:0.

Фото: Getty Images

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