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Безумная развязка: Атлетико дома победил Ювентус

Атлетико переиграл Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Безумная развязка: Атлетико дома победил Ювентус

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Атлетико дома в Мадриде победил туринский Ювентус.

Команды начали матч очень осторожно, никто не хотел лишний раз рисковать. Можно отметить разве что пушечный удар на 9 минуте игрока Ювентуса Роналду со штрафного с дальней дистанции под перекладину ворот, но тогда Атлетико выручил голкипер Облак.

Ответил на это на 29 минуте Антуант Гризманн, когда опасно пробил со штрафного с выгодной позиции в ближний верхний угол ворот. В этом моменте Ювентус спас голкипер Щенсны.

Во втором тайме лидеры команд Роналду и Гризманн продолжили обмениваться опасными моментами, но мяч влетел в сетку аж на 70 минуте. Правда, не долго Мората праздновал взятие ворот Ювентуса, ведь арбитр после  просмотра видеоповтора эпизода гол отменил.

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Тем не менее честно забить испанская команда все же смогла – сделал это Хименес на 79 минуте, когда на убойной позиции получил мяч после подачи с углового и расстрелял ворота соперника. 1:0.

Закрепил преимущество хозяев уже через 4 минуты Годин, который с острого угла вратарской поразил пустые ворота после неудачного выноса мяча Манджукичем.

Напомним, Реал Мадрид удалось обыграть нидерландский Аякс в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Атлетіко

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