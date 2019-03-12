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Хет-трик Роналду вивів Ювентус до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус розгромив Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

ювентус-атлетико

У матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів італійський Ювентус приймав вдома іспанський Атлетіко. Зустріч пройшла на стадіоні Альянц-Ювентус і завершилася перемогою італійців 3:0.

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На 27 хвилині матчу Бернардескі навісив з лівого флангу атаки на дальній кут воротарського майданчика, де Роналду ударом головою відправив м’яч у ворота і відкрив рахунок.

Після перерви Канселу навісив з правого флангу атаки в центр чужої штрафної і Роналду вдалося забити другий гол. Облак витягнув м’яч вже через лінію воріт.

Бернардескі прорвався в чужу штрафну і впав на газон після поштовху з боку Корреа. Арбітр призначив пенальті.

Роналду впевнено забив третій гол у матчі і вивів команду до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко переміг туринський Ювентус з рахунком 2: 0.

Фото: Getty Images

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