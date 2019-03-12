Издание ESPN опубликовал список самых популярных спортсменов 2018 года.

Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Рейтинг был создан на основе гонораров и рекламных доходов спортсменов, а также их популярности в соцсетях и поисковой системе Google.

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В четвертый раз подряд рейтинг возглавил футболист сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третье место у форварда каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Топ-10 спортсменов 2018 по версии ESPN:

1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия)

2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина)

4. Неймар (футбол, Бразилия)

5. Конор МакГрегор (ММА, Ирландия)

6. Роджер Федерер (теннис, Швейцария)

7. Вират Кохли (крикет, Индия)

8. Рафаэль Надаль (теннис, Испания)

9. Стефен Карри (баскетбол, США)

10. Тайгер Вудс (гольф, США)

К сотне рейтинга среди женщин-спортсменок вошли только 3 теннисистки: Серена Уильямс (17), Мария Шарапова (37) и Саня Мирза (93).

Отметим, что украинских спортсменов нет в рейтинге топ-100 ESPN.

К слову, издание ESPN включило скаковую лошадь в рейтинг лучших спортсменов 2018.

Фото: Cristiano Ronaldo, LeBron James, Roger Federer