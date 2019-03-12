Издание ESPN опубликовал список самых популярных спортсменов 2018 года.
Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.
Рейтинг был создан на основе гонораров и рекламных доходов спортсменов, а также их популярности в соцсетях и поисковой системе Google.
Читайте: Свитолина обошла Коноплянку в рейтинге самых популярных спортсменов Украины
В четвертый раз подряд рейтинг возглавил футболист сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третье место у форварда каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Топ-10 спортсменов 2018 по версии ESPN:
- 1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия)
- 2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)
- 3. Лионель Месси (футбол, Аргентина)
- 4. Неймар (футбол, Бразилия)
- 5. Конор МакГрегор (ММА, Ирландия)
- 6. Роджер Федерер (теннис, Швейцария)
- 7. Вират Кохли (крикет, Индия)
- 8. Рафаэль Надаль (теннис, Испания)
- 9. Стефен Карри (баскетбол, США)
- 10. Тайгер Вудс (гольф, США)
К сотне рейтинга среди женщин-спортсменок вошли только 3 теннисистки: Серена Уильямс (17), Мария Шарапова (37) и Саня Мирза (93).
Отметим, что украинских спортсменов нет в рейтинге топ-100 ESPN.
К слову, издание ESPN включило скаковую лошадь в рейтинг лучших спортсменов 2018.