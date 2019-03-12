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Роналду первый! ESPN назвала топ-100 самых популярных спортсменов мира

Издание ESPN опубликовал список самых популярных спортсменов 2018 года.

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Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Рейтинг был создан на основе гонораров и рекламных доходов спортсменов, а также их популярности в соцсетях и поисковой системе Google.

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В четвертый раз подряд рейтинг возглавил футболист сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третье место у форварда каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Топ-10 спортсменов 2018 по версии ESPN:

  • 1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия)
  • 2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)
  • 3. Лионель Месси (футбол, Аргентина)
  • 4. Неймар (футбол, Бразилия)
  • 5. Конор МакГрегор (ММА, Ирландия)
  • 6. Роджер Федерер (теннис, Швейцария)
  • 7. Вират Кохли (крикет, Индия)
  • 8. Рафаэль Надаль (теннис, Испания)
  • 9. Стефен Карри (баскетбол, США)
  • 10. Тайгер Вудс (гольф, США)

К сотне рейтинга среди женщин-спортсменок вошли только 3 теннисистки: Серена Уильямс (17), Мария Шарапова (37) и Саня Мирза (93).

Отметим, что украинских спортсменов нет в рейтинге топ-100 ESPN.

К слову, издание ESPN включило скаковую лошадь в рейтинг лучших спортсменов 2018.

Фото: Cristiano Ronaldo, LeBron James, Roger Federer

Источник: ESPN

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