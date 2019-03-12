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Роналду перший! ESPN назвала топ-100 найпопулярніших спортсменів світу

Видання ESPN опублікувало список найпопулярніших спортсменів 2018 року.

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Американський канал ESPN опублікував щорічний рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Рейтинг було створено на основі гонорарів та рекламних доходів спортсменів, а також їх популярності у соцмережах та пошуковій системі Google.

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Вчетверте поспіль рейтинг очолив футболіст збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Другу сходинку посів баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третє місце у форварда каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Топ-10 спортсменів 2018 року за версією ESPN:

  • 1. Криштіану Роналду (футбол, Португалія)
  • 2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)
  • 3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина)
  • 4. Неймар (футбол, Бразилія)
  • 5. Конор МакГрегор (ММА, Ірландія)
  • 6. Роджер Федерер (теніс, Швейцарія)
  • 7. Вірат Кохлі (крикет, Індія)
  • 8. Рафаель Надаль (теніс, Іспанія)
  • 9. Стефен Каррі (баскетбол, США)
  • 10. Тайгер Вудс (гольф, США)

До сотні рейтингу серед жінок-спортсменок увійшли лише 3 тенісистки: Серена Вільямс (17), Марія Шарапова (37) та Саня Мірза (93).

Зазначимо, що українських спортсменів немає в рейтингу топ-100 ESPN.

До речі, видання ESPN включило скакового коня в рейтинг найкращих спортсменів 2018 року.

ФотоCristiano RonaldoLeBron JamesRoger Federer

Джерело: ESPN

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