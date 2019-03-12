Видання ESPN опублікувало список найпопулярніших спортсменів 2018 року.
Американський канал ESPN опублікував щорічний рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.
Рейтинг було створено на основі гонорарів та рекламних доходів спортсменів, а також їх популярності у соцмережах та пошуковій системі Google.
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Вчетверте поспіль рейтинг очолив футболіст збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Другу сходинку посів баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третє місце у форварда каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
Топ-10 спортсменів 2018 року за версією ESPN:
- 1. Криштіану Роналду (футбол, Португалія)
- 2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)
- 3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина)
- 4. Неймар (футбол, Бразилія)
- 5. Конор МакГрегор (ММА, Ірландія)
- 6. Роджер Федерер (теніс, Швейцарія)
- 7. Вірат Кохлі (крикет, Індія)
- 8. Рафаель Надаль (теніс, Іспанія)
- 9. Стефен Каррі (баскетбол, США)
- 10. Тайгер Вудс (гольф, США)
До сотні рейтингу серед жінок-спортсменок увійшли лише 3 тенісистки: Серена Вільямс (17), Марія Шарапова (37) та Саня Мірза (93).
Зазначимо, що українських спортсменів немає в рейтингу топ-100 ESPN.
До речі, видання ESPN включило скакового коня в рейтинг найкращих спортсменів 2018 року.