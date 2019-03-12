Видання ESPN опублікувало список найпопулярніших спортсменів 2018 року.

Американський канал ESPN опублікував щорічний рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Рейтинг було створено на основі гонорарів та рекламних доходів спортсменів, а також їх популярності у соцмережах та пошуковій системі Google.

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Вчетверте поспіль рейтинг очолив футболіст збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Другу сходинку посів баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс. Третє місце у форварда каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Топ-10 спортсменів 2018 року за версією ESPN:

1. Криштіану Роналду (футбол, Португалія)

2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол, США)

3. Ліонель Мессі (футбол, Аргентина)

4. Неймар (футбол, Бразилія)

5. Конор МакГрегор (ММА, Ірландія)

6. Роджер Федерер (теніс, Швейцарія)

7. Вірат Кохлі (крикет, Індія)

8. Рафаель Надаль (теніс, Іспанія)

9. Стефен Каррі (баскетбол, США)

10. Тайгер Вудс (гольф, США)

До сотні рейтингу серед жінок-спортсменок увійшли лише 3 тенісистки: Серена Вільямс (17), Марія Шарапова (37) та Саня Мірза (93).

Зазначимо, що українських спортсменів немає в рейтингу топ-100 ESPN.

До речі, видання ESPN включило скакового коня в рейтинг найкращих спортсменів 2018 року.

Фото: Cristiano Ronaldo, LeBron James, Roger Federer