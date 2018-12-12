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Издание ESPN включило скаковой лошади в рейтинг лучших спортсменов 2018

Спортивный журнал ESPN опубликовал список топ-20 лучших спортсменов 2018 года.

Авторитетное издание ESPN обнародовало свой рейтинг топ-20 лучших спортсменов по итогам 2018 года.

В список спортсменов, которые создали невозможное в своем виде спорта попала скаковая лошадь по кличке Джастифай. В 2018 году она стала победительницей классических скачек в США, а также стала последней победительницей американской Тройной короны (Triple Crown). После этого владелец лошади решил завершить ее выступления в скачках.

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Лидерство в рейтинге за американской гимнасткой Симоной Байлс, второе место у кенийского легкоатлета Елиода Кипчоге, а боец UFC Даниэль Кормье — третья.

В рейтинг также попали олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки и чемпионка Олимпиады по сноуборду Хлои Ким, обладатель Золотого мяча Лука Модрич, теннисисты Симона Халеп и Новак Джокович, чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и игрок НБА ЛеБрон Джеймс.

Напомним, церемония вручения награды Золотой мяч-2018 не обошлась без сексистского скандала.

Фото: Rob Carr/Getty Images.

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