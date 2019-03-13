Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Ливерпуль на Фактах ICTV в среду, 13 марта, в 22.00.

Бавария будет принимать на Альянц Арене английский Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 в среду, 13 марта.

Первая встреча команд в Ливерпуле на Энфилде завершилась нулевой ничьей.

Обе команды к матчу подходят с кадровыми потерями: у мюнхенцев в лазарете находятся Арьен Роббен и Корентен Толиссо, а Томас Мюллер и Джошуа Киммих не сыграют из-за дисквалификации.

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У гостей не смогут помочь из-за травмы защитник Джо Гомес и хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Нико Ковача. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 2.12. Успех красных оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи — 3.65.

Прогноз Фактов ICTV

Бавария — Ливерпуль – 1:1