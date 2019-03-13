Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія — Ліверпуль на Фактах ICTV у середу, 13 березня, о 22.00.

Баварія прийматиме на Альянц Арені англійський Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 у середу, 13 березня.

Перша зустріч команд у Ліверпулі на Енфілді завершилася нульовою нічиєю.

Обидві команди до матчу підходять з кадровими втратами: у мюнхенців в лазареті знаходяться Арьєн Роббен та Корентен Толіссо, а Томас Мюллер та Джошуа Кімміх не зіграють через дискваліфікацію.

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У гостей не зможуть допомогти через травми захисник Джо Гомес та хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ніко Ковача. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 2.12. Успіх червоних оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

Прогноз Фактів ICTV

Баварія — Ліверпуль – 1:1