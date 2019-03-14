Бавария принимала Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Бавария принимала английский Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на Альянц Арене и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Счет в матче открыл Садио Мане на 26-минуте первого тайма после грубой ошибки Мануэля Нойера. Но на 39-й Джоэль Матип пытаясь прервать пас, срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме Вирджил Ван Дейк головой вколотил мяч в сетку ворот хозяев после розыгрыша углового и вывел красных вперед. Точку в матче поставил Садио Мане, который оформил дубль.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Ливерпуль.