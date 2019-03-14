Бавария принимала Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.
Бавария принимала английский Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на Альянц Арене и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Счет в матче открыл Садио Мане на 26-минуте первого тайма после грубой ошибки Мануэля Нойера. Но на 39-й Джоэль Матип пытаясь прервать пас, срезал мяч в свои ворота.
Во втором тайме Вирджил Ван Дейк головой вколотил мяч в сетку ворот хозяев после розыгрыша углового и вывел красных вперед. Точку в матче поставил Садио Мане, который оформил дубль.
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария – Ливерпуль.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+