Баварія приймала Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Баварія приймала англійський Ліверпуль в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Мюнхені на Альянц Арені і завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей.

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Рахунок у матчі відкрив Садіо Мане на 26-хвилині першого тайму після грубої помилки Мануеля Нойєра. Але на 39-й Джоель Матіп намагаючись перервати пас, зрізав м’яч у свої ворота.

У другому таймі Вірджил Ван Дейк головою вгатив м’яч у сітку воріт господарів після розіграшу кутового і вивів червоних вперед. Крапку у матчі поставив Садіо Мане, який оформив дубль.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія — Ліверпуль.