Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо — Челси на Фактах ICTV в четверг, 14 марта, в 19.55.

Динамо примет на НСК Олимпийский английский Челси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 в четверг, 14 марта.

Первая встреча команд на Стэмфорд Бридж завершилась разгромной победой подопечных Маурицио Сарри со счетом 3:0.

У киевлян из-за дисквалификации не поможет команде Виталий Буяльский, а из-за травм вне игры Иосип Пиварич, Фран Соль, Артем Беседин и Назарий Русин. Также из-за ангины не поможет Беньямин Вербич.

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В аристократов дела значительно лучше — травмирован только Гонсало Игуаин. Дисквалифицированных игроков нет.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Маурицио Сарри. На победу Челси принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех бело-синих оценивают в 4.30. Ничейный результат встречи — 3.70.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Челси – 1:2