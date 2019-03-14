Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо — Челсі на Фактах ICTV у четвер, 14 березня, о 19.55.

Динамо прийматиме на НСК Олімпійський англійський Челсі в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19 у четвер, 14 березня.

Перша зустріч команд на Стемфорд Брідж завершилася розгромною перемогою підопічних Мауріціо Саррі з рахунком 3:0.

У киян через дискваліфікацію не допоможе команді Віталій Буяльський, а через травми поза грою Йосип Піварич, Фран Соль, Артем Бесєдін та Назарій Русин. Також через ангіну не допоможе Беньямін Вербич.

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У аристократів справи значно ліпші — травмований лише Гонсало Ігуаін. Дискваліфікованих гравців немає.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Прогноз Фактів ICTV

Динамо — Челсі – 1:2