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Динамо разгромно уступило Челси в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Киевское Динамо уступило лондонскому Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Челси разгромил Динамо

Киевское Динамо принимало лондонский Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.

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Счет в матче открыл Оливье Жиру уже на 5-й минуте матча, который в середине второго тайма удвоил преимущество аристократов. Голом в раздевалку отличился Маркос Алонсо.

После перерыва Жиру удалось оформить хет-трик во встрече, а Хадсон-Одои на 78-й поставил финальную точку в матче.

С общим счетом 8:0 по сумме двух матчей киевское Динамо покидает этот розыгрыш Лиги Европы.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо — Челси.

Фото: Getty Images

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