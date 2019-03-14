Київське Динамо поступилося лондонському Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Київське Динамо приймало лондонський Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 5:0.

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Рахунок у матчі відкрив Олів’є Жиру вже на 5-й хвилині матчу, який в середині другого тайму подвоїв перевагу аристократів. Голом у роздягальню відзначився Маркос Алонсо.

По перерві Жиру вдалося оформити хет-трик у зустрічі, а Хадсон-Одої на 78-й поставив фінальну крапку у матчі.

З загальним рахунком 8:0 за сумою двох матчів київське Динамо залишає цей розіграш Ліги Європи.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо — Челсі.