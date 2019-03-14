Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Маркета Вондроушову вышла в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинале украинка за 2 часа и 11 минут обыграла представительницу Чехии Маркета Вондроушову — 4:6, 6:4, 6:4.

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Свитолина дважды подала навылет, сделала 6 брейк-пойнтов и проиграла 5 геймов на своей подаче. Вондроушова сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

За выход в финал Свитолина поспорит с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску (60-е место в рейтинге WTA).

Напомним, в четвертом круге Индиан-Уэллсе Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти.