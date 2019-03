Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9 млн.

В четвертом круге украинка обыграла австралийку Эшли Барти — 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Встреча теннисисток продолжалась 3 часа и 12 минут. На счету Элины 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. Барти сделала 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

.@ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!

Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6(8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu

— WTA (@WTA) 13 марта 2019 г.