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Свитолина вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе после 3-часовой битвы

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Еліна Світоліна 2019

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9 млн.

В четвертом круге украинка обыграла австралийку Эшли Барти — 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

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Встреча теннисисток продолжалась 3 часа и 12 минут. На счету Элины 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. Барти сделала 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая выбила из турнира вторую ракетку мира Симону Халеп.

Напомним, Свитолина вылетела с Qatar Total Open в полуфинале.

Фото: Getty Images

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