Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы-2018/19.

15 марта, в штаб-квартире УЕФА, в швецарському Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2018/19.-По итогам процедуры жеребьевки определились пары, которые попытаются выйти в стадию полуфинала.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

Наполи — Арсенал

Вильярреал — Валенсия

Бенфика — Айнтрахт

Славия — Челси

Результаты жеребьевки 1/2 финала:

Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия

Бенфика/Айнтрахт — Славия/Челси

Финал:

Победитель 2 пары 1/2 — Победитель 1 пары 1/2

Матчи четвертьфинала состоятся 11 и 18 апреля. Поединки 1/2 финала запланированы на 2 и 9 мая. Финальный поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе 29 мая.

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Напомним, киевское Динамо крупно уступило Челси на своем поле в ответном матче 1/8 Лиги Европы.

Фото: UEFA