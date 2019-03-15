Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы-2018/19.
15 марта, в штаб-квартире УЕФА, в швецарському Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2018/19.-По итогам процедуры жеребьевки определились пары, которые попытаются выйти в стадию полуфинала.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
- Наполи — Арсенал
- Вильярреал — Валенсия
- Бенфика — Айнтрахт
- Славия — Челси
Результаты жеребьевки 1/2 финала:
- Наполи/Арсенал — Вильярреал/Валенсия
- Бенфика/Айнтрахт — Славия/Челси
Финал:
- Победитель 2 пары 1/2 — Победитель 1 пары 1/2
Матчи четвертьфинала состоятся 11 и 18 апреля. Поединки 1/2 финала запланированы на 2 и 9 мая. Финальный поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе 29 мая.
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Напомним, киевское Динамо крупно уступило Челси на своем поле в ответном матче 1/8 Лиги Европы.
Фото: UEFA